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La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

mercredi 30 décembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 30 décembre, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-30T15:00:00+01:00 – 2026-12-30T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-30T15:00:00+01:00 – 2026-12-30T17:00:00+01:00

Découvrez en famille notre sélection de jeux.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
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