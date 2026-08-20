La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 30 décembre, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-30T15:00:00+01:00 – 2026-12-30T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-30T15:00:00+01:00 – 2026-12-30T17:00:00+01:00

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Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

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