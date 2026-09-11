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La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 16:00 – 18:00
Gratuit : oui En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Venez tester en famille notre sélection de jeux de société pour tous les âges.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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