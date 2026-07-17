La fête du bout de l’Île – Beaulieu, Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

La fête du bout de l’Île – Beaulieu Vendredi 28 août, 15h00 Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

La fête du bout de l’Île revient le 28 août !

Le temps d’un après-midi, le quartier s’anime avec des rendez-vous festifs. Dès 15 h, profitez d’animations, de jeux et de moments de convivialité avant de terminer la journée par une séance de cinéma en plein air sur la prairie d’amont.

Portée par l’association Bout de l’Île, la Pépinière Jeunesse Rhézone et le Centre socioculturel Beaulieu, cette fête est une belle occasion de partager un moment entre habitants, en famille ou entre amis.

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La fête du bout de l’Île vous donne rendez-vous !