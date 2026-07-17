UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

La fête du bout de l’Île – Beaulieu, Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, Nantes

vendredi 28 août 2026 · Centre Socioculturel Beaulieu - ACCOORD · Nantes

La fête du bout de l’Île – Beaulieu, Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Centre Socioculturel Beaulieu - ACCOORD
Adresse
4 Rue Marc Vaubourgoin, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

La fête du bout de l’Île – Beaulieu Vendredi 28 août, 15h00 Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

La fête du bout de l’Île revient le 28 août !
Le temps d’un après-midi, le quartier s’anime avec des rendez-vous festifs. Dès 15 h, profitez d’animations, de jeux et de moments de convivialité avant de terminer la journée par une séance de cinéma en plein air sur la prairie d’amont.
Portée par l’association Bout de l’Île, la Pépinière Jeunesse Rhézone et le Centre socioculturel Beaulieu, cette fête est une belle occasion de partager un moment entre habitants, en famille ou entre amis.

Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD 4 Rue Marc Vaubourgoin, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-beaulieu/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 39 82 »}]
La fête du bout de l’Île vous donne rendez-vous !

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)