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La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésJeux de société
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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