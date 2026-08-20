La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 23 décembre, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:00:00+01:00

Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés

En famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés En famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.