La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Luce Courville, Nantes
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
La Bibliothèque joue le jeu ! Mercredi 23 décembre, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:00:00+01:00
Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés
En famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés En famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.
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