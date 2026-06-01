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La bibliothèque Orientale de Beyrouth, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

La bibliothèque Orientale de Beyrouth, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

La bibliothèque Orientale de Beyrouth, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque l'Alcazar

Adresse : 58 cours Belsunce, 13001 Marseille

Ville : 13001 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

La bibliothèque Orientale de Beyrouth Vendredi 18 septembre, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 », il vous est proposé de découvrir un documentaire sur la Bibliothèque Orientale de Beyrouth.

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 », il vous est proposé de découvrir un documentaire sur la Bibliothèque Orientale de Beyrouth.

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