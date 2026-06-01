La bibliothèque Orientale de Beyrouth, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
La bibliothèque Orientale de Beyrouth, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille vendredi 18 septembre 2026.
La bibliothèque Orientale de Beyrouth Vendredi 18 septembre, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 », il vous est proposé de découvrir un documentaire sur la Bibliothèque Orientale de Beyrouth.
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban 1864-1970 », il vous est proposé de découvrir un documentaire sur la Bibliothèque Orientale de Beyrouth.
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