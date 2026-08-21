La bibliothèque patrimoniale de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris

Informations pratiques

La bibliothèque patrimoniale de l’École militaire de Paris 19 et 20 septembre École militaire Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La bibliothèque patrimoniale (BIBPAT) correspond au fond ancien du centre de documentation de l’École militaire.

Elle occupe les quatre salons de l’ancien intendant de l’École royale situés au rez-de-chaussée du pavillon central, surnommé « le château ». Le fond comprend 80 000 documents du XVIe au XXe siècles. Parmi eux, on retrouve un traité manuscrit de Vauban et des cours rédigés par le lieutenant-colonel Ferdinand Foch, futur généralissime des forces alliées sur le front de l’Ouest en 1918.

On pourra aussi admirer une plaque de cheminée datant des origines de la fondation de l’École royale militaire sur laquelle figure la repésentation d’un élève de l’époque.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands empilèrent des livres pour occulter les fenêtres donnant sur le Champ-de-Mars. A la libération de Paris, le 25 août 1944, la façade fut criblée de balles et certains projectils sont venus perforer les ouvrages et percuter un miroir. Vous pourrez encore aujourd’hui découvrir les séquelles de cette période.

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

Possibilité de déjeuner sur place. Découvrir les menus en suivant ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1-4AyWULcKkxuD3NtuqwnpjojuKzipKvU

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2026alecolemilitaire »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

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Visite libre

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