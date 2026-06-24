La Biennale Internationnal Exposition Lagarde-Marc-la-Tour
jeudi 9 juillet 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour
Informations pratiques
Lagarde-Marc-la-Tour
La Biennale Internationnal Exposition
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-07-09
La Biennale Internationale vous invite à l’exposition Les sculpteurs de Marc La Tour. A partir de 11h30 à la médiathèque d’Argentat. L’entrée gratuite. .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr
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English : La Biennale Internationnal Exposition
L’événement La Biennale Internationnal Exposition Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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