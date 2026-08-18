La biodiversité du Jardin des Serres d’Auteuil Maison Paris Nature Paris
mardi 15 septembre 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous au 3 Avenue de la Porte d’Auteuil, 75016 Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Venez découvrir la biodiversité du Jardin des Serres d’Auteuil
Le mardi 15 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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