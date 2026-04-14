La Bloum 6-10 ans, MJC bréquigny, Rennes

La Bloum 6-10 ans Mercredi 29 avril, 14h30 MJC bréquigny Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuite, groupes sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T16:15:00+02:00

BOUM ! C’est le printemps, le soleil est là, les fleurs aussi, alors dansons et amusons-nous ensemble !

Au programme : ateliers danse k-pop, tournois Just Dance, jeux géants en bois, boum avec DJ set et goûter !

Pour les groupes, une réservation est demandée

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mjcbrequigny.com/agenda/bloum/ »}]

BOUM ! C’est le printemps, dansons et amusons-nous ! Au programme : ateliers danse k-pop, tournois Just Dance, jeux géants en bois, DJ set et goûter ! Pour les groupes, une réservation est demandée. boum jeux géant en bois