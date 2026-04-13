La boîte à musiques : l’histoire du label Blue note., Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

La boîte à musiques : l’histoire du label Blue note. Vendredi 24 avril, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

L’histoire du label Blue note, c’est cette histoire improbable de la rencontre d’un petit juif apatride, fuyant les persécutions nazies et du peuple du blues, humilié par plusieurs siècles de discriminations raciales, tous deux unis dans un même sentiment d’injustice et de révolte.

Une alchimie qui va donner naissance à l’une des plus belles pages du jazz. Fondé en 1939, le label de la Note Bleue accompagne alors la révolution du Be-Bop. Alfred Lion à la direction artistique (jusqu’en 1966), Francis Wolff et ses légendaires pochettes et Rudy Van Gelder, magicien du son, font découvrir Thelonious Monk, Bud Powell, Horace Silver, Art Blakey et beaucoup d’autres aux passionnés …

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

C’est cette histoire improbable de la rencontre d’un petit juif apatride et du peuple du blues