Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

La Boîte à Outils & l’AMAP fêtent leurs 10 et 20 ans !

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’AMAP et de la Boite à Outils fêtent respectivement leurs 20 ans et 10 ans le 12 septembre !!

Une journée festive vous attend avec des spectacles, des jeux parcours, des tables rondes…Concert et bal clôturerons la soirée.

Restauration sur place.

Programme détaillé en visuel

L’AMAP et de la Boite à Outils fêtent respectivement leurs 20 ans et 10 ans le 12 septembre !!

– 14h-19h Démos Low Tech

– 15h-19h Grand Parcours de Petits Jeux dans l’AMAP et la Boite à Outils

– 15h30 Eddy, Cie Machin Machines, spectacle de marionnettes à fil et mécaniques dévergondées

– 16h30 Table ronde Qui a peur de la bio ? animée par l’AMAP.

Manège à pédales, jeux, portraits au sommet, construction collective d’un sujet de manège…

Le soir, concert et bal sous chapiteau

– 20h Faut pas Mollir, La joyeuse troupe vous fera guincher lors d’un Bal Folk endiablé !

– 21h30 Le Petit Bal de Poche, 5 musiciens virtuoses réactualisent la guinche

Bar sur place au profit de la Boite à Outils, gâteaux proposés par l’AMAP, burgers le soir par le restaurant Oiseaux de Préaux .

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 15 95 laboiteaoutils28@gmail.com

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English :

AMAP and La Boite %E0 Outils are celebrating their 20th and 10th anniversaries, respectively, on September 12!!

A festive day awaits you, featuring performances, obstacle courses, roundtable discussions, and more. A concert and dance will wrap up the evening.

Food will be available on site.

See the poster for the detailed program

L’événement La Boîte à Outils & l’AMAP fêtent leurs 10 et 20 ans ! Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-25 par OTs DU PERCHE