La boîte à surprises Les fugueuses Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

La boîte à surprises Les fugueuses

Mercredi 25 mars 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Dans la continuité de La journée des droits des femmes , l’association La boîte à surprises vous propose une soirée théâtre Les fugueuses . Vous êtes attendus très nombreux !

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

English :

Following on from Women’s Rights Day , the association La boîte à surprises presents an evening of theater: Les fugueuses . We look forward to seeing you there!

