La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
La boite aux lettres géante du Père Noël
Parking des 6 Montagnes Noires Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2026-12-29
Date(s) :
2026-11-23
L’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.
Implantée sur le marché de la Petite Venise, l’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.
En inscrivant lisiblement l’adresse au dos de l’enveloppe, une réponse sera apportée à toutes les lettres postées. 0 .
Parking des 6 Montagnes Noires Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Santa’s huge letterbox is the perfect place for children to drop off their mail.
L’événement La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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