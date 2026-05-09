Informations pratiques

Colmar

La boite aux lettres géante du Père Noël

Parking des 6 Montagnes Noires Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-23

fin : 2026-12-29

Date(s) :

2026-11-23

L’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.

Implantée sur le marché de la Petite Venise, l’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.

En inscrivant lisiblement l’adresse au dos de l’enveloppe, une réponse sera apportée à toutes les lettres postées. 0 .

Parking des 6 Montagnes Noires Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Santa’s huge letterbox is the perfect place for children to drop off their mail.

L’événement La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar