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AGENDA · Colmar

La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar

lundi 23 novembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
mardi 29 décembre 2026
Adresse
Parking des 6 Montagnes Noires
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

La boite aux lettres géante du Père Noël

Parking des 6 Montagnes Noires Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2026-12-29

Date(s) :
2026-11-23

L’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.
Implantée sur le marché de la Petite Venise, l’immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers.

En inscrivant lisiblement l’adresse au dos de l’enveloppe, une réponse sera apportée à toutes les lettres postées. 0  .

Parking des 6 Montagnes Noires Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Santa’s huge letterbox is the perfect place for children to drop off their mail.

L’événement La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar

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