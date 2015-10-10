La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac
La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac samedi 2 mai 2026.
L’Isle-d’Espagnac
La Boum des années 80
Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Embarquez dans la Delorean pour un incroyable voyage à travers le temps en musique !
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Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Climb aboard the Delorean for an incredible musical journey through time!
L’événement La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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