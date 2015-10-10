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La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac

La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac samedi 2 mai 2026.

Adresse : Espace Carat

Ville : 16340 L'Isle-d'Espagnac

Département : Charente

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 15

L’Isle-d’Espagnac

La Boum des années 80

Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Embarquez dans la Delorean pour un incroyable voyage à travers le temps en musique !
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Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Climb aboard the Delorean for an incredible musical journey through time!

L’événement La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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