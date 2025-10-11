Théâtre Vive les mariées Théâtre On Stage L’Isle-d’Espagnac

Théâtre Vive les mariées

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 14 – 14 – 16.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nos deux jeunes mariés célèbrent leur union entourés de leurs proches… Tout est prêt pour un mariage parfait. Mais entre confidences, révélations et situations imprévues, la soirée prend des tournures aussi drôles qu’inattendues.

.

Théâtre On Stage 47 rue Parmentier L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 56 63 theatre.onstage16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our newlyweds celebrate their union surrounded by their nearest and dearest? Everything is ready for a perfect wedding. But between confidences, revelations and unforeseen situations, the evening takes unexpected and amusing turns.

L’événement Théâtre Vive les mariées L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême