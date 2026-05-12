Brocante de L’Isle d’Espagnac Rue Victor Hugo L’Isle-d’Espagnac
Brocante de L’Isle d’Espagnac Rue Victor Hugo L’Isle-d’Espagnac dimanche 7 juin 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Brocante de L’Isle d’Espagnac
Rue Victor Hugo Boulodrome des Ecasseaux L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Si vous souhaitez vider vos placards de tous vos objets et babioles encombrants et leur donner une deuxième vie, nous vous attendons le dimanche 7 juin ! Cette brocante est ouverte à tous, sauf aux professionnels.
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Rue Victor Hugo Boulodrome des Ecasseaux L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 33 17
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English :
If you’d like to clear out your closets of all your clutter and give them a second life, we look forward to seeing you on Sunday June 7! This flea market is open to all, except professionals.
L’événement Brocante de L’Isle d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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