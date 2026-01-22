Concert Goldmen Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Concert Goldmen Espace Carat L’Isle-d’Espagnac dimanche 7 juin 2026.
Concert Goldmen
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques Goldman…
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Goldmen is the story of 6 guys who love the music of Jean-Jacques Goldman…
L’événement Concert Goldmen L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême