L’Isle-d’Espagnac

Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette

Rue Bernard Lelay Centre d’Incendie et de Secours L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:15:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-30

À l’occasion de la fête de l’Arbre et de la Nature, venez assister à une balade théâtrale autour des déchets au coeur du Bois de Lunesse suivie d’une visite guidée de l’ENS.

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Rue Bernard Lelay Centre d’Incendie et de Secours L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

For the Fête de l’Arbre et de la Nature, come and enjoy a theatrical walk around waste in the heart of Lunesse Woods, followed by a guided tour of the ENS.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême