Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette Rue Bernard Lelay L’Isle-d’Espagnac
Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette Rue Bernard Lelay L’Isle-d’Espagnac mercredi 20 mai 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette
Rue Bernard Lelay Centre d’Incendie et de Secours L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-30 15:15:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-30
À l’occasion de la fête de l’Arbre et de la Nature, venez assister à une balade théâtrale autour des déchets au coeur du Bois de Lunesse suivie d’une visite guidée de l’ENS.
.
Rue Bernard Lelay Centre d’Incendie et de Secours L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Fête de l’Arbre et de la Nature, come and enjoy a theatrical walk around waste in the heart of Lunesse Woods, followed by a guided tour of the ENS.
L’événement Fête de l’arbre et de la nature Ce n’est pas juste une canette L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à L'Isle-d'Espagnac (Charente)
- Exposition Véhicules de loisirs Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 23 avril 2026
- Circuit d’un bois à l’autre L’Isle-d’Espagnac Charente 1 mai 2026
- La Boum des années 80 L’Isle-d’Espagnac 2 mai 2026
- Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux Espace George Brassens L’Isle-d’Espagnac 9 mai 2026
- Salon de l’Auto Sport Collection & Prestige Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16 mai 2026