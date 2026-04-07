Gala de danse Lost in movies Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Gala de danse Lost in movies Espace Carat L’Isle-d’Espagnac vendredi 19 juin 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Gala de danse Lost in movies
Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 13.42 – 13.42 – 16.45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Lost in Movies est un spectacle de danse urbaine immersif porté par les neuf professeurs de l’école. Il mêle danse, cinéma et humour pour proposer au public une expérience originale et fédératrice.
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Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60
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English :
Lost in Movies is an immersive urban dance show performed by the school?s nine teachers. It blends dance, cinema and humor to offer audiences an original and unifying experience.
L’événement Gala de danse Lost in movies L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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