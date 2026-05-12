Grande Fête de la danse #46 Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

Grande Fête de la danse #46

Espace Carat 54 aenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des fêtes et d’animation culturelle de la ville d’Angoulême est heureux de vous annoncer le gala des écoles de danses d’Angoulême et du GrandAngoulême.

.

Espace Carat 54 aenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 41 36 gerard.france@cegetel.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes et d’animation culturelle de la ville d’Angoulême is delighted to announce the gala of the Angoulême and Greater Angoulême dance schools.

L’événement Grande Fête de la danse #46 L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême