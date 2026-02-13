Les Tisséades Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Les Tisséades Espace Carat L’Isle-d’Espagnac dimanche 20 septembre 2026.
Les Tisséades
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Sur les marchés aux tissus et loisirs créatifs des exposants professionnels vous proposent une large palette de matières, d’accessoires et d’idées pour vos créations.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 89 45 contact@tisseade.com
English :
At the fabric and hobby markets, professional exhibitors offer a wide range of materials, accessories and ideas for your creations.
L’événement Les Tisséades L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême