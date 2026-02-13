Les Tisséades Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Les Tisséades

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Sur les marchés aux tissus et loisirs créatifs des exposants professionnels vous proposent une large palette de matières, d’accessoires et d’idées pour vos créations.

.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 17 89 45 contact@tisseade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the fabric and hobby markets, professional exhibitors offer a wide range of materials, accessories and ideas for your creations.

L’événement Les Tisséades L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême