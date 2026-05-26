Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show L’Isle-d’Espagnac
Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show L’Isle-d’Espagnac vendredi 19 juin 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show
Parvis de la mairie L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
20h30 Dyonne
22h30 Resto’O’Show
.
Parvis de la mairie L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 08 accueil@mairie-lisledespagnac.fr
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English :
8:30 pm: Dyonne
10:30 pm: Resto’O’Show
L’événement Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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