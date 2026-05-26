L’Isle-d’Espagnac

Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show

Parvis de la mairie L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

20h30 Dyonne

22h30 Resto’O’Show

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Parvis de la mairie L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 08 accueil@mairie-lisledespagnac.fr

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English :

8:30 pm: Dyonne

10:30 pm: Resto’O’Show

L’événement Soirs bleus Dyonne & Rest’O’Show L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême