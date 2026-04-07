Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 27 juin 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu
Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette année Urban Section vous invite à vivre une expérience exceptionnelle en franchissant les Portes du Royaume perdu. Le temps d’une journée entière de spectacle, de danse et d’émotions.
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Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 95 60 47 contact@urbansection.fr
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English :
This year, Urban Section invites you to enjoy an exceptional experience as you enter the Gates of the Lost Kingdom. A full day of entertainment, dance and emotion.
L’événement Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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