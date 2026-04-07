Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu

Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette année Urban Section vous invite à vivre une expérience exceptionnelle en franchissant les Portes du Royaume perdu. Le temps d’une journée entière de spectacle, de danse et d’émotions.

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Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 95 60 47 contact@urbansection.fr

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English :

This year, Urban Section invites you to enjoy an exceptional experience as you enter the Gates of the Lost Kingdom. A full day of entertainment, dance and emotion.

L’événement Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême