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Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 27 juin 2026.

Lieu : Espace Carat

Adresse : 54 Avenue Jean Mermoz

Ville : 16340 L'Isle-d'Espagnac

Département : Charente

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 9 9 9

L’Isle-d’Espagnac

Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu

Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Cette année Urban Section vous invite à vivre une expérience exceptionnelle en franchissant les Portes du Royaume perdu. Le temps d’une journée entière de spectacle, de danse et d’émotions.
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Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 95 60 47  contact@urbansection.fr

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English :

This year, Urban Section invites you to enjoy an exceptional experience as you enter the Gates of the Lost Kingdom. A full day of entertainment, dance and emotion.

L’événement Gala de Danse Urban Section, les portes du royaume perdu L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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