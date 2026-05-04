Challenge Sportif Courir Ensemble Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

Challenge Sportif Courir Ensemble

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Challenge Sportif Courir Ensemble est de retour !

Simple et inclusif des équipes de 4 personnes, composées à parts égales de personnes valides et de personnes en situation de handicap. 300m à parcourir ensemble et 12 défis à réaliser dans le forum !

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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine l.brochon@grandangouleme.fr

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English :

The Challenge Sportif Courir Ensemble is back!

Simple and inclusive: teams of 4, made up of equal numbers of able-bodied and disabled people. 300m to run together and 12 challenges to complete in the forum!

L’événement Challenge Sportif Courir Ensemble L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême