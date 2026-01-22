Concert Génération Céline Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Concert Génération Céline Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 10 octobre 2026.
Concert Génération Céline
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 49 – 49 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps Céline Dion
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the spellbinding musical universe of the greatest French-language singer of all time: Céline Dion
L’événement Concert Génération Céline L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême