Concert Génération Céline Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 10 octobre 2026.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 49 – 49 – 85 EUR

Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

2026-10-10

Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps Céline Dion
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60  infos@espace-carat.fr

English :

Immerse yourself in the spellbinding musical universe of the greatest French-language singer of all time: Céline Dion

