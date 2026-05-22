35ème Salon du Mariage et du Pacs Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

35ème Salon du Mariage et du Pacs

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un salon dédié au mariage avec plus de 75 prestataires ! Robes de mariées, alliances, fleurs, costumes, photographes, traiteurs, vins, DJ, magiciens, mise en beauté, coiffeurs, décorateurs, dragées, lieux et matériel de réception, voitures de luxe…

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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49 salondumariage.charentes@gmail.com

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English :

A show dedicated to weddings, with over 75 service providers! Bridal gowns, wedding rings, flowers, suits, photographers, caterers, wines, DJs, magicians, beauty treatments, hairdressers, decorators, sugared almonds, reception venues and equipment, luxury cars?

L’événement 35ème Salon du Mariage et du Pacs L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême