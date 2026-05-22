Salon de l’Habitat Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon de l’Habitat Espace Carat L’Isle-d’Espagnac vendredi 2 octobre 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Salon de l’Habitat
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Découvrez un large choix d’entreprises de l’habitat et concrétisez vos projets dans les meilleures conditions. Le salon de l’habitat rassemble de nombreux professionnels de la Charente qui vous exposent leurs produits et services.
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Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 38 82 28 salondelhabitat16@gmail.com
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English :
Discover a wide choice of housing companies and bring your projects to fruition in the best possible conditions. The Salon de l’Habitat brings together a large number of professionals from the Charente region to showcase their products and services.
L’événement Salon de l’Habitat L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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