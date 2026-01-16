Salon de l’Auto Sport Collection & Prestige Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Salon de l’Auto Sport Collection & Prestige

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

2026-05-16

Amateurs de belles voitures, n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour en prendre plein la vue et partager un moment convivial exceptionnel !

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 70 66 34

English :

If you’re a lover of beautiful cars, don’t hesitate to come along with your family or friends to take in the sights and share an exceptional moment of conviviality!

