Salon de l’Auto Sport Collection & Prestige Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
2026-05-16
Amateurs de belles voitures, n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour en prendre plein la vue et partager un moment convivial exceptionnel !
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 70 66 34
If you’re a lover of beautiful cars, don’t hesitate to come along with your family or friends to take in the sights and share an exceptional moment of conviviality!
