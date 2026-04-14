Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux Espace George Brassens L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux

Espace George Brassens 242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir les merveilles issues du ventre de la terre. Minéraux rares, fossiles millénaires, objets polis et bijoux de créateur en pierres naturelles.

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Espace George Brassens 242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine ass.crystal.dream@gmail.com

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English :

Come and discover the wonders of the earth’s womb. Rare minerals, thousand-year-old fossils, polished objects and designer jewelry in natural stones.

L’événement Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême