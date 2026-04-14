Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux Espace George Brassens L’Isle-d’Espagnac
Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux Espace George Brassens L’Isle-d’Espagnac samedi 9 mai 2026.
L’Isle-d’Espagnac
Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux
Espace George Brassens 242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir les merveilles issues du ventre de la terre. Minéraux rares, fossiles millénaires, objets polis et bijoux de créateur en pierres naturelles.
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Espace George Brassens 242 Avenue de la République L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine ass.crystal.dream@gmail.com
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English :
Come and discover the wonders of the earth’s womb. Rare minerals, thousand-year-old fossils, polished objects and designer jewelry in natural stones.
L’événement Salon vente de minéraux, fossiles et bijoux L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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