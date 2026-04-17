Fête de l’arbre et de la nature Soirée de découverte des animaux de crépuscule Logis de Chalonne L’Isle-d’Espagnac

L’Isle-d’Espagnac

Fête de l’arbre et de la nature Soirée de découverte des animaux de crépuscule

Logis de Chalonne Fléac L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Après un pique-nique tiré du sac, les naturalistes de Charente Nature vous proposent une présentation en salle des chauves-souris et des rapaces nocturnes puis vous emmènent pour une balade crépusculaire à la rencontre des animaux de la nuit.

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Logis de Chalonne Fléac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57

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English :

After a packed picnic, Charente Nature’s naturalists offer an indoor presentation of bats and nocturnal birds of prey, then take you on a twilight walk to meet the animals of the night.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Soirée de découverte des animaux de crépuscule L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême