Circuit d’un bois à l’autre L’Isle-d’Espagnac Charente

Circuit d’un bois à l’autre Mairie 16340 L’Isle-d’Espagnac Charente Nouvelle-Aquitaine

Laissez-vous séduire par cette randonnée péri-urbaine invitant à la découverte de quartiers et de paysages très diversifiés landes, prairies, bois et marécages et profitez de points de vues remarquables.

English :

Let yourself be seduced by this peri-urban hike, inviting you to discover a wide variety of neighborhoods and landscapes: moors, meadows, woods and marshes, and enjoy remarkable viewpoints.

Deutsch :

Lassen Sie sich von dieser Stadtrandwanderung verführen, die zur Entdeckung von Vierteln und sehr unterschiedlichen Landschaften einlädt: Heide, Wiesen, Wälder und Sümpfe, und genießen Sie bemerkenswerte Aussichtspunkte.

Italiano :

Lasciatevi sedurre da questa passeggiata periurbana, che vi invita a scoprire una grande varietà di quartieri e paesaggi: brughiere, prati, boschi e paludi, e a godere di panorami notevoli.

Español :

Déjese seducir por este paseo periurbano, que le invita a descubrir una gran variedad de barrios y paisajes: páramos, praderas, bosques y marismas, y a contemplar unas vistas extraordinarias.

