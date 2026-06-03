La Braderie de l’Aventure Recto Verso : pour dénicher du matériel outdoor de qualité avant l’été ! Ground Control Paris

Le dimanche 7 juin 2026, Recto Verso organise la nouvelle édition de La Braderie de l’Aventure à Ground Control, à Paris.

Chez Recto Verso, nous croyons que l’appel du dehors doit être accessible à tous·tes, sans compromis pour la planète. C’est pourquoi on a créé La Braderie de l’Aventure, un événement pensé pour rendre le matériel technique abordable grâce à la seconde main.

Plus qu’un marché d’occasion, c’est un espace de rencontre et de partage pour toute la communauté outdoor. Au programme : des tables rondes engagées autour de l’inclusivité, des ateliers pratiques pour s’autonomiser vers un voyage responsable, ainsi que des échanges d’itinéraires entre passionné·es. Venez célébrer l’aventure de proximité, vous inspirer et prolonger le voyage !

Durant toute la journée, le public pourra :

● Chiner ou vendre son matériel outdoor de seconde main : randonnée, bivouac, vélo, escalade, plongée, trail, alpinisme, voyage…

● Participer à des ateliers de réparation et de fabrication animés par des associations locales et marques engagées (La Recyclerie Sportive, Bivouak, Le Vieux campeur, Artefact, Nutripure)

● Échanger lors de talks autour de l’outdoor, de ses pratiques et de ses évolutions

● Rencontrer des passionnés, des associations, des marques et des professionnels engagés pour une aventure plus accessible, plus responsable et plus collective.

Toutes les infos

Formulaire exposant pour venir vendre son matériel

Braderie de matériel de sports d’extérieur : randonnée, vélo, course à pied, bivouac, escalade, plongée, trail, voyage… Ateliers pratiques, tables rondes : une journée pour s’équiper autrement avant l’été.

Le dimanche 07 juin 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.billetweb.fr/la-braderie-de-laventure-edition-2



Afficher la carte du lieu Ground Control et trouvez le meilleur itinéraire

