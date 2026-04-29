Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS
Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS jeudi 25 juin 2026.
« Les 3
Mousquetaires environ », c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de
solidarité. Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent. Seuls,
ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout.
Ainsi
va naître leur cri de ralliement : « Tous pour un, un pour tous ».
Traitée
ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, dans
une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et
de bonne humeur pour le plaisir de tous.
LA PRESSE EN PARLE :
Le Parisien : « On est bluffé » « Ça ferraille, ça
trahit, ça conspire, ça chante. On frémit, on sourit, on tremble. »
France bleu : « Coup de cœur. »
Sorties à Paris : « une brillante mise en scène. »
Les Chroniques de Monsieur N : « Le résultat donne un spectacle drôle, déjanté, interactif. »
Instants Spectacles : « Une pièce divertissante, instructive, interactive, efficace et très
drôle. »
Quand D’Artagnan arrive à Paris, il rencontre les Mousquetaires du roi et s’embarque dans des aventures chevaleresques, hilarantes et délirantes !
Du mercredi 24 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 21h15
payant
Plein tarif : 26€
Tarif réduit : 20€
Tarif jeune : 10€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T21:15:00+02:00;2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T21:15:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T21:15:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T21:15:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T21:15:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T21:15:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T21:15:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T21:15:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T21:15:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T21:15:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T21:15:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T21:15:00+02:00;2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T21:15:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T21:15:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T21:15:00+02:00
À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=485 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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