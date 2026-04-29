Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS

« Les 3

Mousquetaires environ », c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de

solidarité. Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent. Seuls,

ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout.

Ainsi

va naître leur cri de ralliement : « Tous pour un, un pour tous ».

Traitée

ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, dans

une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et

de bonne humeur pour le plaisir de tous.

LA PRESSE EN PARLE :

Le Parisien : « On est bluffé » « Ça ferraille, ça

trahit, ça conspire, ça chante. On frémit, on sourit, on tremble. »

France bleu : « Coup de cœur. »

Sorties à Paris : « une brillante mise en scène. »

Les Chroniques de Monsieur N : « Le résultat donne un spectacle drôle, déjanté, interactif. »

Instants Spectacles : « Une pièce divertissante, instructive, interactive, efficace et très

drôle. »

Quand D’Artagnan arrive à Paris, il rencontre les Mousquetaires du roi et s’embarque dans des aventures chevaleresques, hilarantes et délirantes !

Du mercredi 24 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 21h15

payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T21:15:00+02:00;2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T21:15:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T21:15:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T21:15:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T21:15:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T21:15:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T21:15:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T21:15:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T21:15:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T21:15:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T21:15:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T21:15:00+02:00;2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T21:15:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T21:15:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T21:15:00+02:00

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=485 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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