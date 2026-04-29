Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS

Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS

Les 3 mousquetaires… ou presque À La Folie Théâtre PARIS jeudi 25 juin 2026.

Lieu : À La Folie Théâtre

Adresse : 6 rue de la Folie Méricourt

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : <p>Plein tarif : <b>26€</b></p><p>Tarif réduit : <b>20€</b></p><p>Tarif jeune : <b>10€</b></p>

« Les 3
Mousquetaires environ », c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de
solidarité. Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent. Seuls,
ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout.

Ainsi
va naître leur cri de ralliement : « Tous pour un, un pour tous ».

Traitée
ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, dans
une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et
de bonne humeur pour le plaisir de tous.

LA PRESSE EN PARLE :

Le Parisien : « On est bluffé » « Ça ferraille, ça
trahit, ça conspire, ça chante. On frémit, on sourit, on tremble. »

France bleu : « Coup de cœur. »

Sorties à Paris : « une brillante mise en scène. »

Les Chroniques de Monsieur N : « Le résultat donne un spectacle drôle, déjanté, interactif. »

Instants Spectacles : « Une pièce divertissante, instructive, interactive, efficace et très
drôle. »

Quand D’Artagnan arrive à Paris, il rencontre les Mousquetaires du roi et s’embarque dans des aventures chevaleresques, hilarantes et délirantes !
Du mercredi 24 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 21h00 à 21h15
payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit : 20€

Tarif jeune : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T21:15:00+02:00;2026-06-25T21:00:00+02:00_2026-06-25T21:15:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T21:15:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T21:15:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T21:15:00+02:00;2026-07-02T21:00:00+02:00_2026-07-02T21:15:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T21:15:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T21:15:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T21:15:00+02:00;2026-07-09T21:00:00+02:00_2026-07-09T21:15:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T21:15:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T21:15:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T21:15:00+02:00;2026-07-16T21:00:00+02:00_2026-07-16T21:15:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T21:15:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T21:15:00+02:00

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt  75011 PARIS
https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=485 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/


Afficher la carte du lieu À La Folie Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)