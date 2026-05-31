Ahmet Gulbay trio Le Melville Paris

Ce qui ne cesse de surprendre, chez Ahmet Gülbay, et après des années passées à écumer les scènes, c’est la joie, au sens strict éclatante, qu’il éprouve à jouer (quelle que soit l’heure, du jour ou de la nuit.) Aussi est-ce une chose assez singulière que de voir évoluer un tel musicien, rompu à tous les genres, passant plus de la moitié de sa vie à donner des concerts à droite et à gauche, en France et à l’étranger, tant il y prend un plaisir que rien ne semble devoir émousser. Le musicien Gülbay n’a pas d’humeurs, il est toujours égal à lui-même, et c’est en cela un authentique musicien. Pour peu qu’il puisse s’installer devant un clavier, pour une poignée d’amis ou une salle pleine à craquer, il le fait toujours avec une incroyable gourmandise. Bien davantage que de l’énergie, c’est, je crois, cette joie (le mot devant être ici entendu au sens fort, presque spirituel) qui, sous des dehors volontiers légers, joueurs, voire farceurs, confère toute sa nécessité à sa musique. On se dit parfois qu’il ne joue que pour approcher la transe ; indécrottable romantique, il va chercher dans la musique, et dans son instrument, tout ce qu’ils peuvent lui procurer de sensations ; du rythme et de la mélodie , voilà ce qu’est pour lui la musique, voilà l’éthique de ce musicien qui, sans se soucier des modes ou des postures, sait donner une touche assez unique au moindre standard comme à la moindre ritournelle, et qui n’en finit pas de donner à sa musique une fraîcheur qui, tout bien pesé, n’est pas si fréquente.

Nicola Sabato : contrebasse

Ahmet Gulbay : piano

Mourad Benhammou : batterie

Ahmet Gülbay, le maestro joyeux, écume les scènes avec une passion éclatante ! Peu importe l’heure, sa musique transcende tout, alliant rythme et mélodie pour un plaisir inégalé. Un vrai romantique !

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:30:00+02:00_2026-06-24T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5905



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