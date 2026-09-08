La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance
samedi 19 septembre 2026 · Maison du fromage Abondance · Abondance
Informations pratiques
La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Au fil d’une histoire illustrée, explorez le quotidien de Juliette, une jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience en autonomie, qui grâce à une brouette contenant tout le matériel nécessaire vous immerge dans la vie de la ferme. Activité famille avec des enfants de 3 à 6 ans.
Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.
Au fil d’une histoire illustrée, explorez le quotidien de Juliette, une jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience en autonomie, qui grâce à une brouette contenant tout le matériel nécessaire la…
© Pôle Culturel d’Abondance
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