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AGENDA · Abondance

La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

samedi 19 septembre 2026 · Maison du fromage Abondance · Abondance

La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du fromage Abondance
Adresse
291, route de sous le pas 74360 Abondance
Ville
74360 Abondance
Département
Haute-Savoie

La Brouette de Juliette à la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au fil d’une histoire illustrée, explorez le quotidien de Juliette, une jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience en autonomie, qui grâce à une brouette contenant tout le matériel nécessaire vous immerge dans la vie de la ferme. Activité famille avec des enfants de 3 à 6 ans.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.
Au fil d’une histoire illustrée, explorez le quotidien de Juliette, une jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience en autonomie, qui grâce à une brouette contenant tout le matériel nécessaire la…

© Pôle Culturel d’Abondance

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