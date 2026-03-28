La cabane sur le chien Péniche Spera Dole
La cabane sur le chien Péniche Spera Dole samedi 29 août 2026.
La cabane sur le chien
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le 29 août, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée reggae avec La Cabane sur le Chien. Dès 20h, profitez d’un live chaleureux et entraînant, dans une ambiance détendue et festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour se retrouver entre amis ou en famille et savourer pleinement cette soirée estivale. Entrée libre, laissez-vous porter par les vibrations du reggae dans un cadre original. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : La cabane sur le chien
L’événement La cabane sur le chien Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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