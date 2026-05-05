La Cachette de la Cie Baro D’Evel Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

La Cachette de la Cie Baro D’Evel

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

dans le cadre du festival La Grande Confluence

Concert plastique et chorégraphique

Objet scénique hybride comme Baro d’evel aime à les imaginer, La Cachette est une ode à la fantaisie. Porté par le délicieux trio Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et le guitariste Nicolas Lafourest, il mêle musique, danse et arts plastiques. Sur scène, guitare électrique, voix, percussions et poteries joueuses s’entrelacent, révélant des émotions brutes et des univers inédits. Entre clownerie et poésie, chaque instant est une quête de justesse, où l’improvisation et la rigueur se répondent. Les artistes transforment l’espace, engageant corps, rythme et matière et créent une performance au présent avec le public. Drôle et touchante, cette création transcende les frontières esthétiques et offre un souffle de liberté revigorant.Cie Baro d’evel

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’iels ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer ensemble des pistes musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente ; est né alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’evel, prenant une forme qui tend plus vers un concert mis en scène que vers un spectacle musical.

Ce qui rassemble ce trio c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique, iels cherchent à créer des espaces sonores, les chansons sont comme des mises à nu, elles doivent naître d’un état et les personnalités de chacun portent à la scène l’émotion accompagnées par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion.

Le moment du confinement a été l’occasion d’écrire un nouveau répertoire, et leurs dernières créations portent l’envie de se lancer dans une écriture hybride et de façonner leur recherchedans un rapport exutoire à notre époque si abîmée. Iels explorent de nouveaux univers musicaux par le biais des pratiques fondatrices de la compagnie Baro d’evel l’engagement du corps, de la voix et du rythme, le travail sur la matière et la transformation des espaces, au service d’une rencontre au présent avec le public.

Auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, Blaï Mateu, Trias et Nicolas Lafourest

Régie lumières Enzo Giordana

Régie son Brice Marin

Directeur délégué Diffusion Laurent Ballay

Administratrice de production Caroline Mazeaud

Chargé de production Pierre Compayré .

Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org

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English :

as part of the La Grande Confluence festival

L’événement La Cachette de la Cie Baro D’Evel Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)