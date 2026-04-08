LA CALE MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS & NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne jeudi 16 juillet 2026.

Mayenne

LA CALE MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS & NOMADE GUINGUETTE MOBILE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La marché de producteurs locaux et d’artisans sera animé par la Guinguette Mobile, un bar-restaurant musicale itinérant.

Rendez-vous le 16 juillet sur la Cale pour une soirée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité !

– Producteurs locaux

– Artisans et créateurs

– Ambiance musicale

– Restauration sur place

La Nomade Guinguette Mobile sera de retour pour animer cette belle soirée estivale et vous accueillir jusqu’à 23h dans une ambiance chaleureuse.

Venez rencontrer celles et ceux qui font vivre notre territoire, découvrir leurs savoir-faire, déguster des produits locaux et profiter d’un marché nocturne unique au bord de l’eau.

Marché jusqu’à 22h Guinguette jusqu’à 23h

On vous attend nombreux pour célébrer les saveurs, les créations et l’art de vivre local ! .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37

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English :

The local farmers’ and artisans’ market will be hosted by the Guinguette Mobile, a traveling bar-restaurant with live music.

L’événement LA CALE MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS & NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co