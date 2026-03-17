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LA CALE SOIREE DE CLOTURE Mayenne

LA CALE SOIREE DE CLOTURE Mayenne samedi 29 août 2026.

Adresse
Quai de Waiblingen
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Mayenne

LA CALE SOIREE DE CLOTURE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.
18h30 | Animation musicale
Profitez d’une ambiance musicale avant les concerts

20h30 La Belle Famille | Concert / Variétés
orchestre de variétés breton, La Belle Famille réunit jusqu’à 11 musiciens pour un show 100% live traversant six décennies de chanson populaire Piaf, Goldman, AC/DC, Christophe Maé, Magic System. Un répertoire pour tous les âges, une énergie communicative et contagieuse.

Le bar de La Cale est ouvert les soirs de concerts de 18h à 22h.   .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 

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English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

L’événement LA CALE SOIREE DE CLOTURE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

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