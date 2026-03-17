Mayenne

LA CALE SOIREE DE CLOTURE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

18h30 | Animation musicale

Profitez d’une ambiance musicale avant les concerts

20h30 La Belle Famille | Concert / Variétés

orchestre de variétés breton, La Belle Famille réunit jusqu’à 11 musiciens pour un show 100% live traversant six décennies de chanson populaire Piaf, Goldman, AC/DC, Christophe Maé, Magic System. Un répertoire pour tous les âges, une énergie communicative et contagieuse.

Le bar de La Cale est ouvert les soirs de concerts de 18h à 22h. .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

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English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

L’événement LA CALE SOIREE DE CLOTURE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne