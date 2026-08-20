La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

La calebasse musicale 19 et 20 septembre Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Table de médiation :

À travers des objets ethnobotaniques utilitaires ou décoratifs issues des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, venez découvrir comment la calebasse s’est inscrite dans la mémoire des êtres humains.

Stand « Focus botanique sur la calebasse » :

La calebasse, une cucurbitacée étonnante. Cette plante grimpante est surtout connue pour son fruit et ce que l’on en fait mais que connaît-on vraiment de sa biologie ?

dès 3 ans

accessible au public non et malvoyant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.

Table de médiation :

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