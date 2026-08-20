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La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Les jardins du Museum de Borderouge · Toulouse

La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les jardins du Museum de Borderouge
Adresse
24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit en accès libre

La calebasse musicale 19 et 20 septembre Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Table de médiation :
À travers des objets ethnobotaniques utilitaires ou décoratifs issues des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, venez découvrir comment la calebasse s’est inscrite dans la mémoire des êtres humains.
Stand « Focus botanique sur la calebasse » :
La calebasse, une cucurbitacée étonnante. Cette plante grimpante est surtout connue pour son fruit et ce que l’on en fait mais que connaît-on vraiment de sa biologie ?

  • dès 3 ans
  • accessible au public non et malvoyant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.
Table de médiation :

©Pixabay

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