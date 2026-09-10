La calebasse musicale, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

La calebasse musicale Dimanche 20 septembre, 15h00 Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vincent Choblet, musicien percussionniste nous invite à un voyage musical à travers le temps et les musiques du monde, accompagné de ses instruments fabriqués par ses soins à base de calebasses, cultivées dans sa Ferme Musicale de Palau del Vidre.

Stand « Agro-ethno sur la calebasse »

Un stand dans la continuité du spectacle “La calebasse musicale” avec une exposition des différents instruments collectés et créés par Vincent Choblet. Vous pourrez également retrouver des sculptures en calebasse. Un vrai moment d’échange et de découverte

dès 3 ans

accessible au public non et malvoyant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.

Vincent Choblet, musicien percussionniste nous invite à un voyage musical à travers le temps et les musiques du monde, accompagné de ses instruments fabriqués par ses soins à base de calebasses, dans…

©Vincent Choblet