Informations pratiques

Saint Antoine l’Abbaye

La Cani trace des Chambaran

Etang de Dionay Saint Antoine l’Abbaye Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Événement de sports canins attelés à l’étang de Dionay, avec des courses de 5, 10 et 20 km ouvertes aux amateurs et mushers professionnels. Cani-cross, cani-bike, trottinette et kart à chiens. Organisé par le Comité du Mont-Blanc. Programme à venir !

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Etang de Dionay Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes secretariatcmb38@gmail.com

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English :

Dog-sledding event at the Dionay Lake, featuring 5-, 10-, and 20-km races open to amateurs and professional mushers. Canicross, cani-bike, scooters, and dog karts. Organized by the Mont-Blanc Committee. Program coming soon!

L’événement La Cani trace des Chambaran Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère