La Canopée hors les murs au jardin Nelson Mandela – été 2026 Jardin Nelson Mandela PARIS
La Canopée hors les murs au jardin Nelson Mandela – été 2026 Jardin Nelson Mandela PARIS mercredi 8 juillet 2026.
Prendre l’air ou lire avec les enfants ? Ne choisissez plus et venez profiter d’un espace douillet dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela.
Tout l’été, chaque mercredi de 10h à 12h, la médiathèque de la Canopée vous propose de feuilleter, écouter ou lire des histoires pour petits et grands. Les bibliothécaires vous réservent un accueil chaleureux et des lectures enjouées !
Informations pratiques :
Dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela, entrée en face du 45 rue Berger 75001 Paris.
Entrée libre.
Annulation en cas de pluie ou de fortes chaleurs.
Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs
Cet été, tous les mercredis de 10h à 12h, venez partager un moment de lecture en famille et en plein air dans l’aire de jeux des petits, au jardin Nelson Mandela.
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
gratuit
Entrée libre. Annulation en cas de pluie ou de fortes chaleurs.
Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
Afficher la carte du lieu Jardin Nelson Mandela et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris 28 mars 2026
- Qui Veut Pister Paris : vivez une enquête grandeur nature dans les rues de la capitale Qui Veut Pister Paris 28 mars 2026