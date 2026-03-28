La Canopée hors les murs au jardin Nelson Mandela – été 2026 Jardin Nelson Mandela PARIS

Prendre l’air ou lire avec les enfants ? Ne choisissez plus et venez profiter d’un espace douillet dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela.

Tout l’été, chaque mercredi de 10h à 12h, la médiathèque de la Canopée vous propose de feuilleter, écouter ou lire des histoires pour petits et grands. Les bibliothécaires vous réservent un accueil chaleureux et des lectures enjouées !

Informations pratiques :

Dans l’aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela, entrée en face du 45 rue Berger 75001 Paris.

Entrée libre.

Annulation en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs

Cet été, tous les mercredis de 10h à 12h, venez partager un moment de lecture en famille et en plein air dans l’aire de jeux des petits, au jardin Nelson Mandela.

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre. Annulation en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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