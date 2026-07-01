La Cantatrice chauve Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

La Cantatrice chauve

Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2026. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20

Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C’est un non-sens !

Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l’état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et jamais celui des nouveaux nés ? C’est un non-sens / Et quand n’y a-t-il pas de concurrence ? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah ! Trois jours par semaine ? / Ce matin, quand tu t’es regardé dans la glace tu ne t’es pas vu. C’est parce que je n’étais pas encore là…





Magicien du langage, musicien du texte, Eugène Ionesco déjeune sans doute souvent au paradis des auteurs en compagnie de Jean Tardieu, Raymond Devos ou Boby Lapointe.







Mise en scène: Dominique Lamour

Distribution: Michel Adjriou, Candice Blanchamp,

Eoline Bricout, Nicolas Druguet, Kristell Jeannot,

Bertrand Sanabria, Jérôme Savajols. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

There’s one thing I don’t understand. Why is it that in the vital statistics section of the newspaper, the age of deceased people is always given, but never that of newborns? It just doesn’t make sense!

L’événement La Cantatrice chauve Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille