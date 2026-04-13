La caravane des mobilités douces, Allar, Marseille

La caravane des mobilités douces Mardi 19 mai, 09h00, 13h30 Allar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T13:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Le 19 mai 2026, de 9h à 16h, l’équipe Mai à vélo se rendra sur le site d’Allar (15e arrondissement) et celui de Communica ( 1er) afin de sensibiliser les agents aux bienfaits du vélo dans les déplacements domicile-travail et professionnels. Des stands seront installés pour donner de l’information, le jeu Cap sur la plage permettra aux agents d’envisager de manière ludique des enjeux climatiques à Marseille et des essais de vélo et vélo-cargo seront possibles pour ceux qui le souhaiteront.

Rendez-vous à Allar à 9h puis à 13h30 à Communica

Allar 9 rue Paul Brutus 13015 Marseille 13002 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il s’agit d’un événement à destination des agents municipaux qui se déroulera le 19 mai de 9h à 16h. L’équipe Mai à vélo se rendra sur 2 sites afin d’informer et sensibiliser leurs collègues.