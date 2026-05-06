The Wishes Tree – Raeda Saadeh, Quai de la Fraternité, Marseille

The Wishes Tree – Raeda Saadeh Dimanche 17 mai, 17h00 Quai de la Fraternité Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

PERFORMANCE

Dimanche 17 mai à 17h

au Quai de la Fraternité (Marseille 1er)

Gratuit – Tout public

Raeda Saadeh se pare d’une immense robe blanche de plusieurs mètres qu’elle déploie autour d’elle comme un derviche tourneur. Grâce à l’intervention du public, la robe se couvre peu à peu de petits morceaux de tissus colorés sur lesquels le public écrit ses vœux, souhaits, aspirations. La blancheur immaculée s’éclabousse de fleurs colorées, la pureté virginale de l’artiste-vestale se charge, petit à petit, du poids de tout un peuple.

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Interprétation, conception et mise en scène Raeda Saadeh

Quai de la Fraternité Quai de la fraternité, Marseille 1er Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Studio Thor », « cache_age »: 86400, « description »: « A woman stands in social space. Her enormous dress can accommodate hopes, dreams and supplications.nnTROUBLE Festival #11, July 9, 2021, Josaphat Park, Brussels.nVideo: Camille Meynard.nnProposed by and in partnership with the Mahmoud Darwich Chair / BOZAR.nTrouble Festival is a production of Studio Thor. Studio Thor is supported by Fu00e9du00e9ration Wallonie-Bruxelles / Direction Gu00e9nu00e9rale de la Culture u2013 Service Gu00e9nu00e9ral des Arts de la Scu00e8ne u2013 Service de la Danse. The Trouble festival 2021 was made possible thanks to Service public francophone bruxellois, Fu00e9du00e9ration Wallonie-Bruxelles (Promotion de Bruxelles, program u00ab Un Futur pour la Culture u00bb and Service du2019appui transversal), Ru00e9gion de Bruxelles-Capitale (Image de Bruxelles, Bruxelles environnement and visit.brussels), Commune de Saint-Josse-Ten-Noode, Wallonie-Bruxelles International and Wallonie-Bruxelles Thu00e9u00e2tre/Danse. In partnership with: KANAL u2013 Centre Pompidou, Chaire Mahmoud Darwich / BOZAR, Atelier de cru00e9ation sonore radiophonique, Charleroi danse, Centre choru00e9graphique de la Fu00e9du00e9ration Wallonie-Bruxelles, ENSAV u2013 La Cambre, Lucille Calmel / lu2019animal que donc je suis (Projet de recherche FRArt u2013 FNRS), Ateliers Mommen, PointCulture, GC Ten Noey, Musu00e9e Charlier, Centre Wallonie-Bruxelles u00e0 Paris, Calame, Fabrik, le Septantecinq, Amazone, Radio Panik, Rue Royale S. A., 51N4E. Specific supports: Finnish Cultural Institute, Institut franu00e7ais (dans le cadre de EXTRA, un programme de lu2019Ambassade de France). », « type »: « video », « title »: « Raeda Saadeh – The Wishes Tree », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1229186995-cf9bebfaa29a47d44bd8bdb449a7ef3cc791e3f65beb6bca230a6838dd82279c-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/595303692 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/studiothor », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Saison Méditerranée 2026

©Raeda Saadeh