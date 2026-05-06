‘UBŪR, Centre de la Vieille Charité, Marseille

‘UBŪR Dimanche 17 mai, 19h30 Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T19:30:00+02:00 – 2026-05-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T19:30:00+02:00 – 2026-05-17T21:30:00+02:00

Souffle Collectif imagine ʿUbūr, une création musicale née de la rencontre entre l’ensemble égyptien Mazaher, gardien de la tradition du zâr, et des artistes issus des héritages gnawa du Maroc.

Le projet prendra place dans la cour à arcades de la Vieille Charité, cet ancien hospice du XVIIe siècle, organisée autour de sa chapelle baroque. Au pied de celle-ci, à la tombée du jour, une scène circulaire sera installée, dessinant un espace d’écoute et de circulation à ciel ouvert, en lien direct avec le public

En arabe, ʿubūr signifie passage, traversée : le mouvement qui mène d’un état vers un autre, d’une rive vers une autre.

Le projet naît de la rencontre entre Umm Sameh, dernière grande voix du zâr au Caire, et Hind Ennaira, l’une des rares femmes à maîtriser le guembri et à porter aujourd’hui la tradition gnawa.Toutes deux héritières de pratiques musicales issues de contextes rituels et thérapeutiques, elles incarnent des traditions profondément liées à des mémoires africaines mêlées à la culture musulmane qui ont traversé les siècles.

Dans le zâr comme dans la musique gnawa, chants responsoriaux et cycles rythmiques composent des trajectoires où la musique agit sur l’état intérieur des personnes qui la traversent. Les voix, les percussions et les cordes dessinent un territoire commun où se déploie un corpus rare de mélodies, de rythmes et de chants. La compositrice et multi-instrumentiste

Nancy Mounir accompagne cette traversée en élargissant l’architecture sonore de la création. Par ses arrangements et ses interventions – basse, violon, drones – elle ouvre des zones de résonance entre répertoire ancien et écritures contemporaines.

Mehdi Chaïb prolonge cet élan par le souffle. Au saxophone et à la flûte, il fait surgir des respirations et des tensions, soutenant le dialogue de l’ensemble. Au cœur de ʿUbūr, la musique devient une traversée, où les mémoires circulent, se répondent et poursuivent leur transformation.

Au coeur du dispositif se trouve une grande tapisserie circulaire, qui évoque la présence d’un majlis, lieu dans les maisons du monde arabe où l’on s’assoit pour accueillir, écouter et faire circuler la parole.

Conçue par Julien Colardelle avec Sandrine Vergneres, elle est issue d’une recherche avec Fatima Brahimi dans les ateliers de The Anou à Fès, autour des motifs amazighs, des teintes de laine et les techniques de tissage.

Le tapis a ensuite été réalisé dans le sud du Maroc par la coopérative Afous Gafous (main dans la main), près d’Aït Ben Haddou. Dans ce paysage de pierre et de terre ocre où commence le désert, un métier à tisser a été construit pour cette pièce. Pendant près de deux mois, onze artisanes ont noué la laine à la main.

Les fils, issus de laine de moutons de l’Atlas, sont filés, cardés puis teints à partir de plantes et d’épices. Les couleurs apparaissent par nuances ; dans ces légères variations, la matière trouve sa vibration. Les motifs puisent dans un langage graphique ancien – scorpion, grain, clefs solaires, signes de fertilité. Formes et couleurs mettent en mouvement une spirale intérieure, entourée de deux serpents inspirés du caducée, signe d’équilibre où le venin devient remède.

Au centre, racines et branches tissent leur ancrage dans la trame, seuil de passage entre enracinement terrestre et élan céleste. La tapisserie devient alors une partition reliant la recherche artistique de ʿUbūr, aux gestes des tisserandes amazighes.

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la charite, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491145880 https://vieille-charite-marseille.com Le Centre de la Vieille Charité regroupe plusieurs structures multi-culturelles à Marseille : musées, associations, école, … et propose des expositions temporaires et des activités tout au long de l’année. Métro : arrêts Joliette (M2) ou Colbert (M1). Tramway : arrêt Sadi-Carnot (T2)

Saison Méditerranée 2026

©Kafrawy