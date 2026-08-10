La Caravane Itinérante Féministe 60 ans du Planning Familial 64 La Forge Moderne et La Friche d’Oloron Pau

samedi 29 août 2026 · La Forge Moderne et La Friche d'Oloron · Pau

Informations pratiques

Pau

La Caravane Itinérante Féministe 60 ans du Planning Familial 64

La Forge Moderne et La Friche d’Oloron 19 Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:30:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le samedi 29 août, c’est la CIF Caravane Itinérante Féministe !

Viens fêter les 60 ans du Planning Familial 64 à bord de ton vélo / covoit / train de Pau à Oloron Ste Marie. Au départ et à l’arrivée des espaces de célébration avec des associations queer et féministes pour ouvrir sur le temps d’une journée des moments festifs, engagés et de partage sur les actions du PF64 et de ses partenaires.

Chaque participant·e est libre de rejoindre la CIF dès le départ de Pau, à l’arrivée à Oloron ou tout au long du parcours, chacun·e son rythme, ce n’est pas un évènement sportif.

L’inscription à la CIF est gratuite mais c’est avant tout un défi solidaire !

Plus d’infos sur nos réseaux et via le lien d’inscription Framaform. .

La Forge Moderne et La Friche d’Oloron 19 Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068966777 militantespf64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Caravane Itinérante Féministe 60 ans du Planning Familial 64

L’événement La Caravane Itinérante Féministe 60 ans du Planning Familial 64 Pau a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau