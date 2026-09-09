La carrière antique de la Corderie, Jardin Saint Nicolas, Marseille

Informations pratiques

La carrière antique de la Corderie Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Jardin Saint Nicolas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A travers la visite du jardin Saint-Nicolas et de la découverte du vestige de la carrière antique de la Corderie, venez explorer l’histoire de Marseille depuis sa fondation par les Grecs de Phocée et son évolution dans le temps à travers ses pierres de construction !

Jardin Saint Nicolas 69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musee-histoire.marseille.fr/lieux/jardin-saint-nicolas e jardin Saint-Nicolas, situé à proximité immédiate du site archéologique de la carrière antique de la Corderie, a été inauguré en décembre 2025. Ce jardin public, destiné aux enfants, met en valeur le patrimoine historique du quartier grâce à divers outils conçus par le Musée d’Histoire.

A travers la visite du jardin Saint-Nicolas et de la découverte du vestige de la carrière antique de la Corderie, venez explorer l’histoire de Marseille depuis sa fondation par les Grecs de Phocée et…

©Clémentine LINTE